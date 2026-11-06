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Giusi Bartolozzi potrà essere processata

Giusi Bartolozzi potrà essere processata

6 Nov 2026 di hookii0 commenti

La Corte costituzionale ha stabilito che l’accusa di aver dato informazioni false sul caso Almasri era competenza della procura di Roma, e non della Camera
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Fonte: il Post


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