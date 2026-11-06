La Corte costituzionale ha stabilito che l’accusa di aver dato informazioni false sul caso Almasri era competenza della procura di Roma, e non della Camera
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Fonte: il Post
Giusi Bartolozzi potrà essere processata
6 Nov 2026 • 0 commenti
La Corte costituzionale ha stabilito che l’accusa di aver dato informazioni false sul caso Almasri era competenza della procura di Roma, e non della Camera
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