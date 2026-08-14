Servono sia velocità sia resistenza, ed è quindi difficile farli assieme ad altre gare; di recente sono stati battuti i due longevissimi record italiani
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Fonte: il Post
Gli 800 metri sono una gara un po’ a parte nell’atletica leggera
14 Ago 2026 • 0 commenti
Servono sia velocità sia resistenza, ed è quindi difficile farli assieme ad altre gare; di recente sono stati battuti i due longevissimi record italiani
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