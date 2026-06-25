Il sistema EES per prendere le impronte e scansionare i volti non funziona bene, e si prevedono grandi code e disagi
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Fonte: il Post
Gli aeroporti europei sono preoccupati dei nuovi controlli per i passeggeri extra-UE
25 Giu 2026 • 0 commenti
Il sistema EES per prendere le impronte e scansionare i volti non funziona bene, e si prevedono grandi code e disagi
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