Con un effetto a catena, la decisione del Perù di sospenderne la pesca potrebbe far aumentare i prezzi del pesce anche nei nostri supermercati
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Fonte: il Post
Gli allevamenti di pesce hanno un problema a forma di acciuga
16 Lug 2026 • 0 commenti
Con un effetto a catena, la decisione del Perù di sospenderne la pesca potrebbe far aumentare i prezzi del pesce anche nei nostri supermercati
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