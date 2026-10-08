Nelle grandi proteste contro il governo di Modi sono diventate virali le immagini di Rahul Gandhi portato via di forza dalla polizia
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Fonte: il Post
Gli arresti affollati e caotici del leader dell’opposizione in India
8 Ott 2026 • 0 commenti
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