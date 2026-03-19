Collegati al giacimento più grande del mondo: Israele ha bombardato la parte dell’Iran, e l’Iran quella Qatar, con conseguenze potenzialmente enormi
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Fonte: il Post
Gli attacchi agli impianti di gas naturale nel golfo Persico
19 Mar 2026 • 0 commenti
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