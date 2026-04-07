Nelle ultime ore almeno dieci palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo, in violazione degli accordi previsti nel piano per la fine della guerra
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Fonte: il Post
Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuoco
7 Apr 2026 • 0 commenti
Nelle ultime ore almeno dieci palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo, in violazione degli accordi previsti nel piano per la fine della guerra
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