La sua dipendenza da petrolio e gas che passano da Hormuz sta costringendo molti governi a fare scelte difficili e impopolari
Continua a leggere: Gli effetti della guerra in Medio Oriente stanno colpendo duro l’Asia
Fonte: il Post
Gli effetti della guerra in Medio Oriente stanno colpendo duro l’Asia
26 Mar 2026 • 0 commenti
La sua dipendenza da petrolio e gas che passano da Hormuz sta costringendo molti governi a fare scelte difficili e impopolari
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.