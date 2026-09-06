Come previsto, nello stato tedesco Alternative für Deutschland (AfD) è il largo vantaggio e potrebbe riuscire a governare per la prima volta; la CDU è andata male
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Fonte: il Post
Gli exit poll in Sassonia-Anhalt danno l’estrema destra al 44,5 per cento
6 Set 2026 • 0 commenti
Come previsto, nello stato tedesco Alternative für Deutschland (AfD) è il largo vantaggio e potrebbe riuscire a governare per la prima volta; la CDU è andata male
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