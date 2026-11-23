Il presidente del Salvador ha mandato l’esercito a combattere le gang, dopo la scomparsa di quattro militari che chiede di liberare: ma al Post risulta siano stati uccisi
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Fonte: il Post
Gli haitiani stanno con Bukele
23 Nov 2026 • 0 commenti
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