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Fonte: il Post
Gli Houthi hanno attaccato quattro città in Arabia Saudita: ci sono oltre 70 feriti e alcuni impianti petroliferi incendiati
8 Set 2026 • 0 commenti
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