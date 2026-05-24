Per la seconda volta in pochi giorni una tenda è stata bruciata, per via della diffusa ostilità e della diffidenza verso la gestione dell’emergenza
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Fonte: il Post
Gli incendi ai centri per il trattamento di ebola nella Repubblica Democratica del Congo
24 Mag 2026 • 0 commenti
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