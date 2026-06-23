un sito di notizie, fatto dai commentatori

Gli scarponi più famosi sull’Everest

Gli scarponi più famosi sull’Everest

23 Giu 2026 di hookii0 commenti

Da trent’anni “Green Boots”, cioè il corpo che li indossa, è un punto di riferimento per chi prova a raggiungere la cima, ma la sua identità resta un mistero
Continua a leggere: Gli scarponi più famosi sull’Everest
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.