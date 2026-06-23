Da trent’anni “Green Boots”, cioè il corpo che li indossa, è un punto di riferimento per chi prova a raggiungere la cima, ma la sua identità resta un mistero
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Fonte: il Post
Gli scarponi più famosi sull’Everest
23 Giu 2026 • 0 commenti
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