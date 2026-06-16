BBC ha scoperto che in diversi avevano precedenti penali a insaputa delle donne a cui erano stati abbinati, e non sono le prime accuse
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Fonte: il Post
Gli scarsi controlli sui concorrenti maschili di “Matrimonio a prima vista” UK e Australia
16 Giu 2026 • 0 commenti
BBC ha scoperto che in diversi avevano precedenti penali a insaputa delle donne a cui erano stati abbinati, e non sono le prime accuse
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