A Taranto, Genova e Novi Ligure, dove gli stabilimenti si fermano per la decisione del tribunale di chiudere l’impianto più inquinante
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Fonte: il Post
Gli scioperi dei lavoratori dell’ex ILVA contro la chiusura
12 Ott 2026 • 0 commenti
A Taranto, Genova e Novi Ligure, dove gli stabilimenti si fermano per la decisione del tribunale di chiudere l’impianto più inquinante
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