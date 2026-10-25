Alla fine di un corteo composto soprattutto da ragazzi giovani, una frangia violenta ha vandalizzato una via del centro: la polizia ha reagito molto duramente
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Fonte: il Post
Gli scontri più pesanti di sabato sono avvenuti a Bologna
25 Ott 2026 • 0 commenti
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