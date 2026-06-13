Niño Guerrero aveva allargato le attività del gruppo in mezzo Sudamerica, diventando così un loro obiettivo
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti dicono di avere ucciso il capo del gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua
13 Giu 2026 • 0 commenti
Niño Guerrero aveva allargato le attività del gruppo in mezzo Sudamerica, diventando così un loro obiettivo
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