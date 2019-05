Gli Stati Uniti dopo la guerra civile [EN]

A cura di @GiMa.

Su Youtube si può vedere la prima puntata di Reconstruction: America after civil war, documentario della rete PBS sul cambiamento sociale e politico degli Stati Uniti di metà ottocento con particolare attenzione alla condizione degli afroamericani che si sono ritrovati in molti casi a passare dalla condizione di schiavi a quella di cittadini.

“The aftermath of the Civil War was bewildering, exhilarating…and terrifying. African Americans had played a crucial role in saving the Union and now, as the country grappled with the terms and implications of Reconstruction, they struggled to breathe life into their hard-won freedom. The result was a second American Revolution.”