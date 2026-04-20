La portacontainer Touska ha provato a superare il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz: poi sono intervenuti i marines
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno attaccato e sequestrato una nave iraniana
20 Apr 2026 • 0 commenti
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