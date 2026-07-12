In risposta a un attacco contro una nave nello Stretto di Hormuz, che ora secondo i Guardiani della rivoluzione iraniana è tornato a essere chiuso
Continua a leggere: Gli Stati Uniti hanno di nuovo bombardato l’Iran
Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno di nuovo bombardato l’Iran
12 Lug 2026 • 0 commenti
In risposta a un attacco contro una nave nello Stretto di Hormuz, che ora secondo i Guardiani della rivoluzione iraniana è tornato a essere chiuso
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.