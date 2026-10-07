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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno imposto il coprifuoco notturno nelle loro basi militari di Okinawa, in Giappone, dopo un caso di omicidio
7 Ott 2026 • 0 commenti
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