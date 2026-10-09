Nello stesso giorno in cui un’ex giudice della Corte stessa ha vinto il Nobel per la Pace: finora lo avevano fatto solo con i singoli membri
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro la Corte penale internazionale
9 Ott 2026 • 0 commenti
Nello stesso giorno in cui un’ex giudice della Corte stessa ha vinto il Nobel per la Pace: finora lo avevano fatto solo con i singoli membri
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