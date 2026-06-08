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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno negato l’ingresso all’arbitro somalo Omar Artan, selezionato per arbitrare alcune partite dei Mondiali
8 Giu 2026 • 0 commenti
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