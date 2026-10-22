Continua a leggere: Gli Stati Uniti hanno ordinato a parte del personale diplomatico in Arabia Saudita di lasciare il paese, per gli attacchi degli Houthi
Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno ordinato a parte del personale diplomatico in Arabia Saudita di lasciare il paese, per gli attacchi degli Houthi
22 Ott 2026 • 0 commenti
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