Lo hanno deciso dopo gli arresti per un presunto piano per attaccare la struttura, usata tra le altre cose anche per la guerra in Iran
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti hanno ritirato tutti i propri bombardieri dalla base inglese di Fairford
5 Ott 2026 • 0 commenti
Lo hanno deciso dopo gli arresti per un presunto piano per attaccare la struttura, usata tra le altre cose anche per la guerra in Iran
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