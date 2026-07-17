Ponti, strade, ferrovie, tra le altre: il cessate il fuoco sembra definitivamente saltato, lo stretto di Hormuz è di nuovo bloccato
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti sono tornati a colpire le infrastrutture civili in Iran
17 Lug 2026 • 0 commenti
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