Sarebbe la prima ad arrivare nell’isola dopo mesi di blocco del carburante imposto dall’amministrazione di Donald Trump
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa di raggiungere Cuba
30 Mar 2026 • 0 commenti
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