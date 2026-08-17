Domenica Jared Kushner ha incontrato i leader di Hamas e lunedì parlerà con Netanyahu: l’attuazione degli accordi resta comunque lontana
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti stanno provando a smuovere il piano per Gaza, con scarso successo
17 Ago 2026 • 0 commenti
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