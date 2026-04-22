Continua a leggere: Gli Stati Uniti stanno trattando l’invio in Congo di oltre mille afghani che li avevano sostenuti nella guerra contro i talebani
Fonte: il Post
Gli Stati Uniti stanno trattando l’invio in Congo di oltre mille afghani che li avevano sostenuti nella guerra contro i talebani
22 Apr 2026 • 0 commenti
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