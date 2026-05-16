È quello che fecero con Nicolás Maduro in Venezuela, ma per ora serve soprattutto a mettere pressione sul governo comunista
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Fonte: il Post
Gli Stati Uniti vogliono incriminare Raúl Castro, ex presidente di Cuba
16 Mag 2026 • 0 commenti
È quello che fecero con Nicolás Maduro in Venezuela, ma per ora serve soprattutto a mettere pressione sul governo comunista
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