Hanno deciso candidati e programma nelle assemblee universitarie, con metodi funzionali ad aggirare la censura del presidente Vučić
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Fonte: il Post
Gli studenti senza leader che sfidano il partito di governo in Serbia
13 Ott 2026 • 0 commenti
Hanno deciso candidati e programma nelle assemblee universitarie, con metodi funzionali ad aggirare la censura del presidente Vučić
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