30 secondi prima di ucciderlo, l’intelligence israeliana ha detto ad Ahmad Turmus: «Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo?»
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Fonte: il Post
Gli ultimi minuti di un libanese dopo la «telefonata della morte»
6 Mag 2026 • 0 commenti
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