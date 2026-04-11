Sono gli appartenenti alle minoranze storiche di paesi come Romania e Serbia, che da dieci anni sono schierati con il primo ministro
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Fonte: il Post
Gli ungheresi all’estero che votano in massa per Viktor Orbán
11 Apr 2026 • 0 commenti
Sono gli appartenenti alle minoranze storiche di paesi come Romania e Serbia, che da dieci anni sono schierati con il primo ministro
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