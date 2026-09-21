Continua a leggere: Google è stata multata per 403 milioni di euro per aver violato le regole europee sulla privacy per la geolocalizzazione degli utenti
Fonte: il Post
Google è stata multata per 403 milioni di euro per aver violato le regole europee sulla privacy per la geolocalizzazione degli utenti
21 Set 2026 • 0 commenti
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