Lo ha stabilito una giudice statunitense, risparmiando all’azienda le conseguenze più gravi in un importante processo sulla concorrenza
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Fonte: il Post
Google non dovrà vendere la sua piattaforma per le inserzioni online
2 Set 2026 • 0 commenti
Lo ha stabilito una giudice statunitense, risparmiando all’azienda le conseguenze più gravi in un importante processo sulla concorrenza
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