Gottfried Mind, il Raffaello dei gatti

Mind era noto per la sua attenzione ai dettagli e per la sua capacità di catturare il comportamento naturale dei gatti. Le sue opere includevano disegni di gatti che giocano, cacciano e si puliscono, spesso realizzate con un gatto preferito seduto vicino a lui mentre lavorava.

A differenza di altri “artisti dei gatti”, come il pittore commerciale ottocentesco Louis Wain (la cui esperienza di schizofrenia lo ha visto spesso raggruppato accanto a Mind come un “artista outsider”), Mind non immagina i suoi soggetti felini impegnati in attività umane. Solo raramente li colloca in un qualsiasi tipo di contesto narrativo, come nel caso di un disegno a penna e inchiostro pubblicato in seguito con il titolo La querri aux Rats, che mostra un gruppo di gatti che inseguono i roditori in una stanza tipicamente svizzera rivestita di legno, completa di orologio a cucù. Invece, e quasi senza eccezioni, i gatti di Mind sono raffigurati con grande attenzione alla muscolatura, alla sua interazione con le ossa e il pelo, nonché ai comportamenti apparentemente caratteristici dei gatti del 1800 come oggi: oziare, saltare, inarcare la schiena e pulire le parti posteriori con una zampa sollevata.