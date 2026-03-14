È un appello notevole perché il gruppo palestinese è alleato del regime iraniano, ma è anche vicino ad alcuni paesi attaccati dall’Iran
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Fonte: il Post
Hamas ha chiesto all’Iran di fermare gli attacchi nel Golfo
14 Mar 2026 • 0 commenti
È un appello notevole perché il gruppo palestinese è alleato del regime iraniano, ma è anche vicino ad alcuni paesi attaccati dall’Iran
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