Continua a leggere: Hamas ha detto di aver sciolto l’amministrazione della Striscia di Gaza per permettere l’insediamento di un governo tecnico
Fonte: il Post
Hamas ha detto di aver sciolto l’amministrazione della Striscia di Gaza per permettere l’insediamento di un governo tecnico
6 Lug 2026 • 0 commenti
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