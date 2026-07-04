Hookii Sport Club: FIFA World Cup 26 – ottavi di finale

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, le partite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo che si terranno tra il 4 ed il 7 luglio.
Le partite
Sabato 04/07
- Canada – Marocco (19:00)
- Paraguay – Francia (23:00)
Domenica 05/07
- Brasile – Norvegia (22:00)
Lunedì 06/07
- Messico – Inghilterra (02:00)
- Portogallo – Spagna (21:00)
Martedì 07/07
- Stati Uniti – Belgio (02:00)
- TBD – TBD (18:00)
- Svizzera – TBD (22:00)
Buon mondiale a tutti!
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