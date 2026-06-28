Hookii Sport Club: FIFA World Cup 26 – sedicesimi di finale

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, le partite dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo che si terranno tra il 28 giugno ed il 4 luglio.
Le partite
Domenica 28/06
- Sudafrica – Canada (21:00)
Lunedì 29/06
- Brasile – Giappone (19:00)
- Germania – Paraguay (22:30)
Martedì 30/06
- Olanda – Marocco (03:00)
- Costa d’Avorio – Norvegia (19:00)
- Francia – Svezia (23:00)
Mercoledì 01/07
- Messico – Ecuador (03:00)
- Inghilterra – TBD (19:00)
- Belgio – TBD (22:00)
Giovedì 02/07
- Stati Uniti d’America – Bosnia-Erzegovina (02:00)
- Spagna – TBD (21:00)
Venerdì 03/07
- Croazia – TBD (01:00)
- Svizzera – TBD (05:00)
- Australia – Egitto (20:00)
Sabato 04/07
- Argentina – Capo Verde (00:00)
- Ghana – TBD (03:30)
Buon mondiale a tutti!
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