Hookii Sport Club: Qualificazioni Mondiali FIFA 13/11 – 16/11

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, le partite di qualificazione ai Mondiali che si terranno il 13 ed il 16 novembre.
Le partite:
Giovedì 13/11
- Moldavia – Italia (20:45 – Stadionul Zimbru, Chișinău)
Domenica 16/11
- Italia – Israele (20:45 – San Siro/Giuseppe Meazza, Milano)
