Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – Playoff Qualificazione World Cup

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, i playoff di qualificazione ai Mondiali di Calcio che si terranno giovedì 26/03 e martedì 31/03
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Giovedì 26/03
- Turchia – Romania (18:00)
- Repubblica Ceca – Irlanda (20:45)
- Danimarca – Macedonia del Nord (20:45)
- Italia – Irlanda del Nord (20:45)
- Polonia – Albania (20:45)
- Slovacchia – Kosovo (20:45)
- Ucraina – Svezia (20:45)
- Galles – Bosnia ed Erzegovina (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.