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Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – Playoff Qualificazione World Cup

26 Mar 2026 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, i playoff di qualificazione ai Mondiali di Calcio che si terranno giovedì 26/03 e martedì 31/03

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA

Le partite:

Giovedì 26/03

  • Turchia – Romania (18:00)
  • Repubblica Ceca – Irlanda (20:45)
  • Danimarca – Macedonia del Nord (20:45)
  • Italia – Irlanda del Nord (20:45)
  • Polonia – Albania (20:45)
  • Slovacchia – Kosovo (20:45)
  • Ucraina – Svezia (20:45)
  • Galles – Bosnia ed Erzegovina (20:45)


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