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Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – trentacinquesima giornata

1 Mag 2026 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il trentacinquesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 1 maggio alle 20:45.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA

Le partite:

Venerdì 01/05

  • Pisa – Lecce (20:45)

Sabato 02/05

  • Udinese – Torino (15:00)
  • Como – Napoli (18:00)
  • Atalanta – Genoa (20:45)

Domenica 03/05

  • Bologna – Cagliari (12:30)
  • Sassuolo – Milan (15:00)
  • Juventus – Verona (18:00)
  • Inter – Parma (20:45)

Lunedì 04/05

  • Cremonese – Lazio (18:30)
  • Roma – Fiorentina (20:45)


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