Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – trentacinquesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il trentacinquesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 1 maggio alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 01/05
- Pisa – Lecce (20:45)
Sabato 02/05
- Udinese – Torino (15:00)
- Como – Napoli (18:00)
- Atalanta – Genoa (20:45)
Domenica 03/05
- Bologna – Cagliari (12:30)
- Sassuolo – Milan (15:00)
- Juventus – Verona (18:00)
- Inter – Parma (20:45)
Lunedì 04/05
- Cremonese – Lazio (18:30)
- Roma – Fiorentina (20:45)
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