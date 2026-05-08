Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – trentaseiesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il trentaseiesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 8 maggio alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 08/05
- Torino – Sassuolo (20:45)
Sabato 09/05
- Cagliari – Udinese (15:00)
- Lazio – Inter (18:00)
- Lecce – Juventus (20:45)
Domenica 10/05
- Verona – Como (12:30)
- Fiorentina – Genoa (15:00)
- Cremonese – Pisa (15:00)
- Parma – Roma (18:00)
- Milan – Atalanta (20:45)
Lunedì 11/05
- Napoli – Bologna (20:45)
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