Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – trentasettesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il trentaseiesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà (forse) da domenica 17 maggio alle 12:30.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Domenica 17/05
- Como – Parma (12:30)
- Genoa – Milan (12:30)
- Juventus – Fiorentina (12:30)
- Pisa – Napoli (12:30)
- Roma – Lazio (12:30)
- Inter – Verona (15:00)
- Atalanta – Bologna (18:00)
- Cagliari – Torino (20:45)
- Sassuolo – Lecce (20:45)
- Udinese – Cremonese (20:45)
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