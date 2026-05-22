Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – trentottesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il trentottsimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 22 maggio alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 22/05
- Fiorentina – Atalanta (20:45)
Sabato 23/05
- Bologna – Inter (18:00)
- Lazio – Pisa (20:45)
Domenica 24/05
- Parma – Sassuolo (15:00)
- Napoli – Udinese (18:00)
- Torino – Juventus (20:45)
- Cremonese – Como (20:45)
- Lecce – Genoa (20:45)
- Milan – Cagliari (20:45)
- Verona – Roma (20:45)
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