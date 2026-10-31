Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – decima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il decimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 31 ottobre dalle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 31/10
- Bologna – Monza (15:00)
- Udinese – Roma (18:00)
- Milan – Inter (20:45)
Domenica 01/11
- Como – Venezia (12:30)
- Frosinone – Torino (15:00)
- Lazio – Cagliari (15:00)
- Lecce – Genoa (18:00)
- Juventus – Napoli (20:45)
Lunedì 02/11
- Sassuolo – Fiorentina (18:30)
- Atalanta – Parma (20:45)
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