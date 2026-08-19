Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – prima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il primo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 22 agosto dalle 18:30.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 22/08
- Udinese – Como (18:30)
- Inter – Monza (18:30)
- Parma – Cagliari (20:45)
- Genoa – Napoli (20:45)
Domenica 23/08
- Venezia – Lecce (18:30)
- Frosinone – Juventus (18:30)
- Torino – Milan (20:45)
- Atalanta – Sassuolo (20:45)
Lunedì 24/08
- Bologna – Lazio (18:30)
- Roma – Fiorentina (20:45)
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