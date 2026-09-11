Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – quarta giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il terzo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 11 settembre dalle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 11/09
- Venezia – Fiorentina (20:45)
Sabato 12/09
- Genoa – Frosinone (15:00)
- Lazio – Milan (18:00)
- Atalanta – Cagliari (20:45)
Domenica 13/09
- Lecce – Monza (15:00)
- Napoli – Bologna (18:00)
- Sassuolo – Juventus (20:45)
Lunedì 14/09
- Como – Parma (18:30)
- Torino – Roma (18:30)
- Inter – Udinese (20:45)
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