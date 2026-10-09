Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – sesta giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il sesto turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 10 ottobre dalle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 10/10
- Genoa – Fiorentina (15:00)
- Inter – Parma (18:00)
- Napoli – Frosinone (20:45)
Domenica 11/10
- Como – Roma (12:30)
- Lazio – Monza (15:00)
- Lecce – Bologna (15:00)
- Sassuolo – Milan (18:00)
- Cagliari – Juventus (20:45)
Lunedì 12/10
- Atalanta – Venezia (18:30)
- Torino – Udinese (20:45)
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